Concurso público da Polícia Civil em Goiás terá 864 vagas; confira os cargos

Foi publicado nesta segunda-feira (20), no Diário Oficial do Estado, detalhes sobre o concurso público da Polícia Civil (PC) de Goiás. Uma das informações é a confirmação do Instituto AOCP como banca organizadora.

O certame irá oferecer 864 oportunidades para os seguintes cargos: agente de Polícia Civil com 450 vagas, escrivão de polícia (310) papiloscopista (60) e para delegado (44).

Os salários iniciais devem variar entre R$ 6.353,13 até R$ 23.811,22 de acordo com a função desempenhada pelo servidor.

Para concorrer é necessário ter formação acadêmica superior. Aqueles que desejam preencher a vaga de delegado devem possuir o diploma do curso de Direito.

O edital do concurso ainda não foi divulgado, portanto, ainda não há confirmação de datas. O último certame da PC foi realizado em 2016, com oportunidades para as carreiras de agente e escrivão.