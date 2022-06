Pirenópolis vira cenário de novela da Globo com elenco recheado de estrelas

Pirenópolis, grande centro turístico de Goiás, foi escolhida para ser um dos cenários da próxima novela da Globoplay, denominada “Todas as Flores”.

A cidade goiana é a casa da personagem Maira, interpretada pela atriz Sophie Charlotte. Ela nasceu com deficiência visual, foi criada pelo pai e cresceu acreditando que a mãe estava morta.

O território pirenopolino é a cena onde se passa toda essa história, que promete uma reviravolta, com o reaparecimento de Zoé, vivida por Regina Casé, e debates sobre inclusão.

As gravações nas históricas ruas de Pirenópolis. já tiveram início. A trama ainda tem Caio Castro, Letícia Colin e até mesmo o cantor Mumuzinho.

João Emanuel Carneiro, responsável por diversos sucessos da televisão brasileira, como a aclamada Avenida Brasil, é o autor por trás da obra e promete fazer dela um conto de fadas moderno.

A novela original da Globoplay recebeu investimentos dignos de horário nobre e será lançada no streaming de maneira inédita, sendo dividida em duas partes.

A primeira parte já estará disponível na plataforma de outubro a dezembro de 2022, enquanto a segunda tem data prevista para entrar de abril a junho de 2023.

Goiás e grandes sucessos

Por mais que a maioria das produções audiovisuais da televisão brasileira sejam gravadas em grandes cidades, como Rio de Janeiro e São Paulo, esta não será a primeira vez que Goiás se torna set de gravações.

Em 2010, foi a vez da cidade de Girassol mostrar toda a beleza do Rio Araguaia na novela “Araguaia”, produzida por Walther Negrão.

Na trama, Pirenópolis e Girassol foram escolhidas para contar a história de uma maldição que atingia toda uma família e fazia com que as futuras gerações morressem de forma prematura nas margens do Rio Araguaia.

Já em 2014, o autor Manoel Carlos escolheu a Cidade de Goiás, Pirenópolis e Goiânia para serem cenários da novela das nove da Globo, Em Família.

Segundo o escritor, as cidades goianas foram selecionas por serem cenários ricos e também pelos costumes regionais que ainda são mantidos no Estado.

Assim como estas, outros sucessos como a novela Estrela Guia, de 2001, e a minissérie Grande Sertão: Veredas também tiveram Goiás como palco.