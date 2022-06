Briga entre mulheres por suposta traição termina na delegacia

Uma suposta traição terminou em pancadaria entre a mulher “traída”, de 38 anos, e a “amante”, de 39 anos, nesta terça-feira (21), no bairro Maracanã, região Central de Anápolis. O entrevero precisou da presença da polícia para ser resolvido.

O Portal 6 apurou que a vítima voltava do trabalho quando, em um determinado momento, foi surpreendida pela outra que já teria cometido a agressão logo de cara.

Segundo a denunciante, há tempos a mulher sentia ciúmes por ela ter tido um relacionamento anterior com o marido dela.

Inclusive, contou em depoimento que já vinha recebendo ameaças e xingamentos por parte da suposta agressora pelas redes sociais.

No entanto, para a Polícia Militar (PM), que foi acionada para controlar a situação, a suposta agressora contou outra versão, alegando que a “amante” do companheiro que teria começado com as agressões.

A mulher acusada da traição registrou o caso na Polícia Civil e deve passar por um exame de corpo de delito.