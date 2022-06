Pais devem ficar alerta ao desafio do TikTok que fez menina de 10 anos passar por cirurgia

Um caso extremamente perigoso deixou inúmeros pais em situação de alerta após uma garotinha, de apenas 10 anos, decidir cumprir um desafio do TikTok e obter ferimentos gravíssimos, sendo sujeitada a uma cirurgia de emergência.

A brincadeira consistia em pressionar o aerossol contra a pele por 10 segundos. No entanto, não poderiam imaginar os danos que a substância congelante poderia emitir à pele.

A primeira criança não teve nenhum ferimento, pois não conseguiu aguentar todo o tempo, mas a segunda, imediatamente, sentiu as fortes dores das queimaduras seríssimas ocasionadas.

A mãe da garotinha logo percebeu o desespero da filha e a levou para um centro médico de urgências, onde ela foi atendida por uma equipe de cirurgiões plásticos, devido à gravidade.

Ao The Mirror, a mãe explicou que os profissionais afirmaram que as feridas poderiam demorar até dois anos para se curarem e, provavelmente, seria necessário fazer cirurgia plástica para corrigir as lesões na pele.

“Dez segundos de estupidez a deixaram com dois anos de dor (…)”, comentou a genitora,de 39 anos, completamente chateada com a situação.