Um novo milionário está prestes a nascer com a aproximação do sorteio da Quina de São João 2022, que pagará mais de R$ 200 milhões para o sortudo, sortuda ou até mesmo sortudos.

Os interessados em apostar na sorte possuem até às 19h, do dia 25 de junho, para participar do tradicional concurso promovido pelas Loterias Caixa.

O tão esperado sorteio está previsto para acontecer também no dia 25, às 20h, durante a festa de São João de Campina Grande, na Paraíba.

Além disso, será transmitido ao vivo para todo o Brasil por meio do canal do YouTube da Caixa Econômica Federal.

A Quina de São João não é acumulativa e o prêmio total é pago para a pessoa de sorte que conseguir acertar os cinco números que forem sorteados.

Caso ninguém consiga acertar todos os números, os contemplados passam a ser aqueles jogadores que estiverem nas faixas secundárias, ou seja, que conseguirem fazer quatro, três e dois pontos.

Só para se ter uma ideia, em 2021, oito pessoas, de diferentes partes do país, conseguiram acertar o resultado principal e, com isso, cada um pôde receber R$ 25.601.717,66, dos R$ 204 milhões que estavam sendo sorteados.

Quina de São João 2022: veja como participar do sorteio de mais de R$ 200 milhões

As apostas para participar do sorteio podem ser realizadas de duas formas diferentes, sendo a primeira delas com a compra de uma cartela em alguma unidade das casas lotéricas.

Já para quem quer concorrer, mas busca uma forma mais prática, também é possível apostar pelo aplicativo ou pelo site Loterias Caixa.

Dentre todas as 80 dezenas disponíveis, o jogador precisa escolher de cinco a 15 números e torcer para acertar a quantidade necessária.

Outra opção disponível tanto nos pontos físicos como de forma virtual é a “surpresinha”, ou então a “teimosinha”.

O primeiro caso consiste em confiar na sorte e deixar que o próprio sistema faça a escolha dos números. Já no segundo acontece a repetição dos mesmos números para mais de uma aposta.

