Zé Neto e Cristiano, João Gomes, Guilherme e Santiago e Gusttavo Lima confirmados em Anápolis

A programação musical no segundo semestre do ano será agitada em Anápolis. Além dos artistas que vão estar no Arraiana, festa organizada pela Prefeitura que acontece no final de julho, a cidade contará com outras inúmeras apresentações dos principais cantores do sertanejo e piseiro no Brasil.

Os grandes nomes da música chegam em Anápolis pela Nobel Eventos. Segundo Werlan Moura, responsável pela organização, o primeiro show desta temporada será com a dupla Hugo e Guilherme, no dia 12 de agosto.

Em setembro, com data confirmada para o dia 10, é a vez do Festival do Piseiro. Evento vai contar com apresentações do cantor João Gomes, Vitor Fernandes e Tarcísio do Acordeom.

O mês de outubro também será animado para os fãs do sertanejo. Com shows marcados para o dia 01, as duplas Zé Neto e Cristiano e Guilherme e Santiago vão estar fazendo a alegria na cidade.

Para fechar com chave de ouro o calendário de 2022, em dezembro, tem show do Embaixador, Gusttavo Lima. A data da apresentação, conforme a Nobel, será divulgada em breve.

As novidades não acabam neste ano. A empresa também já confirmou a segunda edição do Bloquinho de Carnaval para 2023 com uma programação que promete surpreender os anapolinos.