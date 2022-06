Disputa pela guarda de cãozinho vai parar na Justiça e solução foi a melhor possível

Um caso inusitado de disputa pela guarda de um cachorrinho foi parar no fórum de Campos Belos, na região Nordeste de Goiás, e chamou a atenção por ter fugido do padrão ao envolver pessoas desconhecidas.

O imbróglio teve início quando uma mulher recebeu recomendações médicas por ter alergia e precisou doar os dois gatinhos e um cachorro, da raça Pinscher.

De olho na saúde, ela anunciou os animais em um grupo de WhatsApp da cidade exclusivo para a adoção de bichinhos. Rapidamente conseguiu encontrar novos donos para eles. Porém, os felinos voltaram para casa logo em seguida.

Mas a disputa judicial começou quando a antiga dona se arrependeu de ter entregue o pequeno Órion, já que ele, na verdade, pertencia à filha dela, de 05 anos. Sem o animalzinho, a criança sentia saudade e o pedia de volta.

No entanto, a nova tutora relatou que, como a mulher não tinha o contato dela, decidiu divulgar a foto do Órion em diversos grupos na cidade, alegando que ele estava desaparecido.

Chateada com a situação, a adotante ainda relatou para as autoridades que, assim que a antiga proprietária conseguiu o contato dela, começou a encaminhar diversas mensagens ofensivas. Por isso, a antiga tutora foi bloqueada.

A mulher, depois do bloqueio, foi até as autoridades e tentou registrar uma queixa, que não foi aceita por não se tratar de um crime, mas acabou gerando uma confusão ainda maior entre as envolvidas.

Por fim, elas enfrentaram duas longas sessões de conciliação. No fim, o conflito foi solucionado quando concordaram com uma troca de animais.

A nova tutora devolveu Órion e a antiga dona deu um novo cão da raça Pinscher.