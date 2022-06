O maior presente que vocês me dão é esse carinho

Nas últimas semanas tenho recebido diversos convites de gestoras e gestores dos colégios estaduais de Anápolis para participar de caprichosos eventos realizados nessas unidades.

Para mim é gratificante ir e me esforço para comparecer em todos. Chego a cancelar outros atos da agenda para participar.

E o motivo é um só: não tem sensação melhor que entrar em uma escola e ver parte do seu esforço ali. No meu caso, como deputado estadual e representante da cidade, busquei durante o meu mandato lutar muito junto à Secretaria Estadual de Educação e ao governador Ronaldo Caiado para atender as demandas de cada uma delas.

E atuamos em todos com reforma, ampliação ou até mesmo reconstrução total!

Vou e continuarei indo em todos os eventos possíveis. Sei que é a reciprocidade do carinho que tenho para com cada comunidade escolar e a colheita de um trabalho árduo e incansável em prol de nossos 41 colégios estaduais em Anápolis.

A educação salva vidas! Viva a educação pública e gratuita de nosso estado e de nossa cidade.

Amilton Filho é advogado e deputado estadual pelo MDB. Escreve às quintas-feiras. Siga-o no Instagram.

