Vídeo de rodízio que todo mundo gostaria de ir uma vez na vida viraliza nas redes sociais

Viralizou no Twitter o vídeo de um restaurante que oferece um rodízio com comidas típicas de festas de aniversário e a ideia ímpar deixou internautas muito interessados.

Nas cenas, alguns jovens mostram os pratos servidos no estabelecimento, como cachorro quente, docinhos, estrogonofe, diversos salgadinhos fritos e assados, fricassé e sopas.

E não para por aí! Todas as noites ainda tem o ‘parabéns’ cantado – que não pode faltar em aniversários – bolo de festa, sorvetes, açaí e churros com doce de leite.

No vídeo, os jovens contaram que a unidade fica no Rio de Janeiro, mas, nos comentários do post, outros usuários da plataforma informaram que existe outro restaurante com o mesmo rodízio em Recife (PE).

Também nas respostas do conteúdo, uma internauta afirmou que não acha justo pagar R$ 50 pela noite, pois, segundo ela, a qualidade dos alimentos faziam o valor não valer a pena.

No entanto, apesar da crítica, milhares de pessoas alegaram estar muito ansiosos para conhecer a novidade, já que ‘todo mundo ama comida de festinhas infantis’.

Veja

Algum empreendedor pra lançar um rodízio de festa de aniversário aqui em Teresina. Por favor!! pic.twitter.com/P5lRIpDk1a — Claret (@Clajuina) June 20, 2022

nao eh exatamente RUIM mas tbm nao eh bom sabe? eh simples e o preço comparado a outros rodizios que tem aqui próximo nao valeu a pena — bruna (@brna_sza) June 22, 2022