Em celebração aos 30 anos da banda, Charlie Brown Jr anuncia show em Goiânia

Após nove anos longe dos palcos, a banda Charlie Brown Jr anunciou uma nova turnê pelo Brasil e Goiânia foi uma das cidades selecionadas para receber o grupo.

O show acontecerá no dia 20 de agosto, na Esplanada do Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON). A abertura dos portões começa às 16h.

Os ingressos podem ser adquiridos por meio do site uaivou.com.br ou na New Vikings Barbearia Moderna, na avenida T-10, no Setor Bueno.

Os valores variam de R$ 60 até R$1.500 (para seis pessoas), dependendo da área e do tipo a ser escolhido.

Diferente da formação original com o cantor Chorão, que faleceu em 2013, o evento terá a presença de mais dois bateristas no palco: Bruno Graveto (A Banca) e Pinguim Ruas (Bula). Já de vocalista, será Egypcio, do Tihuana.

Além desses, também estarão presentes: Heitor Gomes no baixo, Thiago Castanho no violão e Marco Britto como guitarrista.

O show celebrará os 30 anos da banda, reunindo alguns dos principais sucessos como “Só os Loucos Sabem”, “Papo Reto”, “Céu Azul” “Proibida Pra Mim”, “Zoio de Lula” e “Rubão”.