Homem é baleado na rua e corpo é encontrado pelo irmão

Um homem de 39 anos morreu baleado na tarde desta sexta-feira (24), no Recanto das Minas Gerais, região Leste de Goiânia.

O Portal 6 apurou que a vítima fatal foi Denilson Pimentel da Silva. O irmão, de 34, foi quem chamou a Polícia Militar (PM) para atender a ocorrência.

A PM acionou o Corpo de Bombeiros para prestar socorro, mas a equipe só pôde constatar o óbito do homem.

O suspeito de ter realizado os disparos ainda não foi localizado pelos militares.

A equipe da Delegacia de Investigação de Homicídios (DIH) compareceu no local para iniciar as investigações do homicídio.