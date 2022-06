Mãe descobre o que o filho estava fazendo escondido com a coleguinha e ensina ele a ser homem

A história de uma mãe que precisou dar um castigo para o filho após descobrir o que ele estava fazendo com a coleguinha de escola tem repercutido nas redes sociais e gerado apoio à mulher.

Samm Jane, de 32 anos, vive em Warwickshire, na Inglaterra, com o filho de apenas 12 anos e recebeu uma mensagem do colégio dele informando que o garoto estava tendo um comportamento agressivo.

A criança estaria ofendendo uma garotinha, chamando-a de “gorda”, “feia”, “vadia” e a história deixou a genitora revoltada e decidida a dar um ensinamento para o filho.

Em casa, ela ordenou que o pequeno desbloqueasse o celular para que pudesse ter acesso às conversas dos dois. Para a surpresa dela, as mensagens eram ainda piores.

“Eu não quero ver sua cara feia na escola. Seu rosto feio e seu corpo gordo me ofendem”, disse o garoto pelo Whatsapp, enquanto a vítima respondia para que ele parasse de ser “horrível”.

O estudante ainda completou as ofensas: “você é nojenta”, o que deixou a mãe ainda mais estressada com o comportamento hostil do menino.

A decisão da adulta foi ordenar que o filho gastasse o dinheiro – recebido como presente de aniversário – comprando flores e chocolates à colega.

Não o suficiente, a mulher ainda explicou que o garoto teria de ir pessoalmente na casa da vítima, pedir desculpas a ela, à mãe e ao pai da criança.

“Eu não podia deixar para lá”, explicou ela em um vídeo publicado no perfil do TikTok. E ainda contou que disse a ele para ‘nunca, nunca tratar assim as mulheres’.

“Não quero que meu filho seja assim. Sou mãe solteira e criar um menino para ser homem é bastante difícil”, desabafou na rede social.