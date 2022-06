Palco de vários acidentes, trecho da BR-414 em Anápolis só será duplicado em 24 anos

A duplicação da BR-414, na altura do Jardim Promissão, um dos trechos mais movimentados de Anápolis, está prevista para ser finalizada em 24 anos.

A região, que possui grande fluxo de veículos, se destaca negativamente pelo trânsito lento e pela grande quantidade de acidentes.

Em nota ao Portal 6, a Ecovias do Araguaia, responsável pelo trecho, afirmou que segue as datas previstas no contrato de concessão, assinado com o Governo Federal em outubro de 2021.

No documento, a previsão é de que, apenas no 24º ano de parceria, 30 quilômetros da BR-414, incluindo o perímetro urbano de Anápolis, seriam duplicados.

A concessionária salientou que realiza ações de intervenções para melhorar o trânsito, incluindo sinalização e outros dispositivos de segurança na própria região do Jardim Promissão.

Na nota, a Ecovias ressaltou ainda que identificou acessos irregulares na região e que a Prefeitura foi notificada. Por fim, garante que em outubro deste ano, radares de velocidade devem ser implementados no local.

Enquanto isso, os moradores do bairro e setores vizinhos devem aguardar até 2046 para a entrega da obra totalmente pronta.