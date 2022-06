Show com Zé Felipe é a grande atração do aniversário de Campo Limpo de Goiás

Para comemorar os 25 anos de emancipação, Campo Limpo de Goiás irá promover uma festança com shows, cavalgada e eventos esportivos. A celebração vai acontecer no Parque do Peão entre os dias 17 e 21 de julho e terá entrada gratuita.

Uma das atrações principais da primeira edição do Festival de Campo Limpo será o show comandado pelo cantor Zé Felipe. Além disso, a dupla Gian e Giovani e o DJ Wam Baster também vão agitar a cidade.

A prefeita Graciele Marta (UNIÃO) afirma que o objetivo é realizar um evento para que todos da cidade participem, por isso, será cobrado na entrada apenas 02 kg de alimento não perecível, que serão destinados a pessoas em situação de vulnerabilidade social.

“A população vai celebrar as conquistas de Campo Limpo de Goiás em uma festa para toda a nossa população”, ressaltou Graciele.

Dentre a programação da festa, vai acontecer ainda uma cavalgada em homenagem ao Emival Duarte Valim, pioneiro da consagrada Festa do Peão da cidade, que faleceu no ano passado, em 2021.

Confira

Cavalgada em homenagem ao Valim

17/07

10h – Saída do Nativos

Almoço (Arroz Carreteiro) + Som Automotivo + DJ’s Bruno e Keflem

17/07

12h – Parque do Peão

Show com Zé Felipe e DJ Lucas

20/07

22h – Parque do Peão

Show com Gian e Giovani e DJ Wam Baster

21/07

22h – Parque do Peão