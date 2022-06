Confeiteira fica inconformada após descobrir o motivo de ninguém ter comido o bolo de aniversário que vendeu

Um pedido inusitado acabou deixando a confeiteira Simone de Paula Balanciere, proprietária da loja Mone Paula Cake Design, inconformada.

Moradora de Joinville, em Santa Catarina (SC), a doceira foi surpreendida, no último domingo (19), com uma solicitação de uma cliente que pediu a devolução do bolo que havia encomendado para o aniversário da filha.

No entanto, o que realmente chamou a atenção foi a justificativa utilizada pela mulher para reenviar o pedido: a beleza do bolo.

De acordo com ela, nenhum dos convidados cortou a iguaria já que ficaram encantados com a beleza do doce e chegaram até cogitar que o produto seria de mentira.

“Então, eu peguei seu bolo ontem para o aniversário da minha filha, lembra? Eu queria ver se posso levar ele aí e você me devolve o dinheiro. Porque foi um dinheirão e ninguém cortou o bolo porque estava tão lindo que achavam que era de mentira”, escreveu a cliente.

No intuito de convencer a dona a aceitar o item de volta, a cliente ainda deu sugestões para Simone de como a profissional poderia revender o produto.

“Você pode fatiar ou algum cliente pode querer inteiro e você congela para o final de semana, troca o nome e tudo certo, todos saem felizes”, sugere.

Em resposta, a confeiteira afirmou que não trabalhava com este tipo de devolução e que o produto não tinha nenhum problema relacionado ao consumo.

“Não trabalho dessa forma! Te entreguei o produto como você pediu. Tinha algum problema com ele? Estragado, diferente do que pediu? Não, né? Sendo assim, o que você vai fazer com ele deixa de ser problema meu!”, disse.

Revoltada, a mulher então ameaçou difamar a empresária caso o pedido não fosse aceito e ainda culpou Simone por ter entregado um produto não tão “realista”.

“Se você não me ajudar vou te difamar em todo lugar que eu puder, afinal, paguei R$ 250 em um bolo que ninguém comeu. Talvez se fizesse mais realista, com algumas falhas, eles iriam ver que é de comer”, rebateu.

Mesmo assim, a proprietária da loja se negou a devolver o dinheiro e decidiu expor o caso nas redes sociais.