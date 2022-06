Pouca gente sabe, mas além de ser uma delícia principalmente ao lado de um saboroso frango caipira, o quiabo é um alimento que auxilia no processo de emagrecimento, ajuda a prevenir diabetes e atua no organismo como um antioxidante natural.

Odiado ou amado, o conhecido prato típico da comida mineira, possui na verdade origem distante das terras mineiras, sendo nativo da África.

Um fato curioso do quiabo é que além da tradicional cor verde, encontrada com bastante facilidade nos mercados, ele também existe na rara coloração vermelha, que se transforma em verde após o cozimento.

Devido os diversos benefícios presentes no vegetal, separamos alguns deles para que você possa incluí-lo ainda mais no cardápio.

Conheça o alimento que ajuda a emagrecer, previne diabetes e é antioxidante natural

Funciona como Antioxidante Natural

O quiabo possui agentes antioxidantes como polifenóis, flavonóides e isoquercetina, responsáveis por reduzir radicais livres prejudiciais à saúde.

Com isso, o alimento atua diretamente na prevenção de doenças cardíacas, fortalece o cérebro e ainda combate o envelhecimento precoce.

Auxilia no Emagrecimento

Por ser um alimento bastante completo e rico em proteína, potássio, magnésio, cálcio e vitaminas A, C e K, o quiabo é uma excelente ajuda no processo de emagrecimento.

Além disso, é rico em fibras e possui baixa caloria, gerando uma sensação maior de saciedade e contribuindo para a dieta.

Previne Diabetes

Outro benefício do quiabo é que ele contribui para a normalização dos níveis de açúcar no sangue, contribuindo com os cuidados necessários para a doença.

Um estudo publicado pelo Journal of Pharmacy and Bio-allied Science em 2011 identificou que o vegetal pode ser considerado como uma potencial fonte para o tratamento alternativo para a diabetes.

Outros benefícios

O quiabo conta ainda com diversos outros benefícios para a saúde que auxiliam nas mais variadas funções do corpo humano.

Para começar, por ser rico em cálcio e ferro, o vegetal é apontado como uma excelente fonte para o fortalecimento dos ossos e dentes, sendo até mesmo um método natural para a prevenção de possíveis fraturas.

Além disso, a vitamina A presente no alimento contribui para a prevenção de algumas doenças oculares, melhorando assim a visão.

Poucos sabem, mas as diversas fibras presentes no quiabo auxiliam no funcionamento do estômago e com isso, ajuda a prevenir o câncer no órgão.

Aviso: Este texto é de caráter meramente informativo e não tem a intenção de fornecer diagnósticos nem soluções para problemas médicos ou psicológicos. Em caso de dúvida, consulte um especialista antes de começar qualquer tipo de tratamento.

