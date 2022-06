Todo diabético sabe que é essencial manter o controle da diabetes no dia a dia e para isso, se atentar bastante na alimentação, evitando algumas comidas. No entanto, o que muitos não sabem é que existem alguns alimentos que além de saborosos, ainda contribuem para o controle.

A diabetes é um conjunto de doenças causadas pela total falta ou má absorção de insulina no corpo, o que faz com que ocorra um aumento da concentração de glicose e consequente dificuldade para transformá-la em energia.

De acordo com o Atlas do Diabetes da Federação Internacional de Diabetes (IDF), o Brasil ocupa o quinto lugar na lista de países com incidência da doença em todo o mundo, contando com mais de 16,8 milhões de adultos doentes.

Ela é dividida em “Diabetes Tipo 1”, que ocorre mais durante a infância e adolescência e faz com que a pessoa afetada precise diariamente de injeções de insulina.

“Diabetes Tipo 2”, que é mais frequente a partir dos 40 anos e possui maior resistência a insulina. “Diabetes gestacional” causada em grande parte das vezes pelo aumento de peso da mãe durante a gestação.

E por último, a diabetes que é associada a algumas outras patologias, como por exemplo o alcoolismo.

Em todos os casos, o paciente precisa passar por uma reeducação alimentar e se manter sempre atento nos alimentos ingeridos para que não altere a doença.

6 alimentos que ajudam no controle da diabetes e são uma delícia

1. Amêndoas

As fibras e proteínas presentes nas amêndoas permitem uma absorção mais devagar dos carboidratos e assim, contribui para o controle dos níveis de glicose no sangue.

2. Laranja

Outro delicioso alimento que contribui para o controle dos níveis de glicose no sangue e que também reduz os níveis de colesterol no organismo, é a laranja.

3. Iogurte natural

Por ser um alimento com baixos níveis glicêmicos e possuir um importante mineral que atua na liberação de insulina no organismo, o iogurte natural é considerado um ótimo alimento para o controle da diabetes.

4. Frutos do mar

Se você é fã de um saboroso fruto do mar, saiba que ele também contribui para o controle da doença.

Isso porque participam ativamente na formação de alguns hormônios, como a insulina, que é inexistente ou quase inexistente no organismo do diabético.

5. Castanha de caju

Rica em gorduras saudáveis, a castanha de caju conta com diversas fibras que auxiliam no controle dos níveis de glicose no sangue.

Porém, o consumo deste alimento deve ser com uma quantidade orientada sob prescrição médica, já que o excesso pode acabar causando o efeito contrário e aumentar a glicose.

6. Abacate

Também rico nas consideradas “gorduras boas”, o abacate além de delicioso ainda contribui para o combate da resistência à insulina e favorece o equilíbrio entre os níveis de colesterol bom e colesterol ruim.

Aviso: Este texto é de caráter meramente informativo e não tem a intenção de fornecer diagnósticos nem soluções para problemas médicos ou psicológicos. Em caso de dúvidas, consulte um especialista antes de começar qualquer tipo de tratamento.

Quer se manter sempre bem antenado? Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias!