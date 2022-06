Domingo (26) tem comédia garantida com stand-up de Bruna Louise em Anápolis

Para quem quer boas risadas, a grande pedida do fim de semana em Anápolis é a apresentação de Bruna Louise. A humorista é considerada um dos principais destaques da comédia stand-up no Brasil e estará na cidade.

No domingo (26), a artista vai levar um repertório com as mais diversas piadas, com tom de acidez e empoderamento feminino, para o Teatro São Francisco, no bairro Jundiaí.

Com classificação indicativa de 14 anos, o stand-up está marcado para ter início às 19h. Os ingressos podem ser adquiridos de maneira online pelo site Ingresso Digital, com preços a partir de R$ 35.

Bruna Louise

Além do show solo de comédia, Bruna Louise é frequentemente destaque na programação do Comedy Central. Ela está presente em dose dupla na Netflix com o especial “Lugar de Mulher” e “Bruna Louise: Demolição”, e também já participou do reality show LOL Brasil.

A humorista conta com mais de 3 milhões de seguidores no canal do YouTube e mais de 4 milhões no perfil pessoal do Instagram.

Nos shows, Bruna mostra a perspectiva própria que tem do mundo e leva também à tona o poder da mulher, tudo com muito humor para garantir boas risadas.

“Chegou a vez da mulher também falar o que pensa e com muito humor, por que não? Eu trago minha perspectiva sobre o mundo, tiro sarro dos meus próprios problemas e acho que essa é uma maneira de quebrar alguns comportamentos dentro da comédia e, talvez, normalizar alguns tabus por aí”, afirma.