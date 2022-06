Restaurante temático com pegada animal desembarca em Goiânia

Um dos restaurantes temáticos mais famosos do Brasil desembarca em Goiânia prometendo dar uma pegada irreverente para crianças e adultos.

Com menos de uma semana de inauguração, a lanchonete “Mundo Animal”, já deu uma chacoalhada nas redes sociais e vêm chamando atenção por conta do ambiente selvagem, atrações inusitadas e, por que não, da presença do ‘leão’ Leonel – que está pronto para divertir o público da capital.

Roubando a cena e deixando todos ‘de boca aberta’, o “Rei da Selva” se apresenta todos os dias com shows de curta duração e com direito a “dancinha especial” e músicas temáticas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Goiânia e região (@goianiaeregiao)

Para colaborar ainda mais com a experiência, o ambiente do estabelecimento é totalmente inspirado no mundo da selva, com pratos que levam nomes de animais como elefante, rinoceronte, leão e girafa.

Além dessas atrações, o lugar conta com um espaço gratuito para a diversão dos pequenos.

O estabelecimento fica localizado na rua T42, no Setor Bueno. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 18h à 00h, e aos sábados, domingos e feriados, das 12h à 00h.