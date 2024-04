Jovem e adolescente pedem socorro após serem apalpadas por homem na academia

Namorados das vítimas chegaram a ser ameaçados pelo suspeito, que carregava uma faca

Samuel Leão - 03 de abril de 2024

Rua do município de Leopoldo de Bulhões. (Foto: Reprodução/ Google Street View)

Uma jovem e uma adolescente, moradoras de Leopoldo de Bulhões, município no interior de Goiás, decidiram alertar a polícia após terem sido apalpadas por um homem na academia. No meio disso tudo, os namorados ainda teriam sido ameaçados de morte pelo suspeito.

Elas buscaram as autoridades nesta terça-feira (02), e contaram que as importunações teriam se iniciado ainda em fevereiro. Uma delas, de 18 anos, estava malhando no momento que foi abordada pelo suspeito, de 34 anos.

Enquanto ela treinava, o homem teria passado do seu lado, se abaixado para pegar um vidro de álcool e, ao se levantar, passado a mão nos glúteos dela. Na sequência, ele saiu de perto da vítima como se nada tivesse acontecido.

A outra vítima, uma adolescente de 17 anos, contou ter passado pela mesma situação, em outra data. Ambas teriam contado o caso aos respectivos namorados, os dois de 21 anos, que foram até o dono da academia cobrar alguma ação.

Após isso, o suspeito foi visto com um facão andando pelas ruas da cidade, gritando o nome de ambos e afirmando que mataria os jovens quando os encontrasse.

Diante de tudo isso, as vítimas acionaram as autoridades. Agora, a Polícia Civil (PC) deve investigar todo o episódio mais a fundo.