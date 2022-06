Para muitas pessoas, o momento de provas durante a época da escola era um terror. Entretanto, sempre tem aqueles mais ‘espertinhos’ que tentam se sair bem, de um jeito mais inusitado, na hora de responder uma questão na prova.

Algumas dessas respostas não estão completamente erradas, apesar de não serem bem o que os professores estão pedindo.

Veja:

6 respostas encontradas em provas que ninguém pode dizer que estão erradas

1. Uma questão de perspectiva.

Para dar início a esta lista, uma prova de matemática. Pelo que foi pedido dentro dessa questão, não tem como dizer que o aluno não fez o que o professor pediu. Mas, mesmo assim, acabou levando um zero.

2. Resposta divina

Quando não souber o que responder, por que não apelar por uma ajuda dos céus? Graças à uma resposta ‘divina’, esse espertinho acabou ganhando uns pontinhos pela brincadeira.

3. Uma questão de interpretação

O enunciado da questão é bem simples, mas também abre margem pra interpretação de duas maneiras. Ao pedir o nome, o Brasil acabou mudando de nome pra ‘Everton’.

Levando em consideração a resposta e a pergunta, ele não estava totalmente errado. Por isso, desta vez o professor deixou passar.

4. O diagnóstico

Muitas vezes, nas provas de matemática, sempre existem enunciados com situações um tanto quanto inusitadas, pensando no cotidiano corriqueiro das pessoas. Por isso, o aluno pensou numa resposta que tem até mais sentido do que as opções que estavam ali disponíveis no teste.

5. O criativo

Este aqui teve uma resposta até condizente. Entretanto, não conseguiu convencer. Ele acabou descrevendo o som de um campo de batalha ao responder como aconteceu a Segunda Guerra Mundial. A professora reconheceu a criatividade, mas a nota zero foi inevitável.

6. O morto vivo

Muitas vezes, a ingenuidade das crianças são uma características que nos pegam de surpresa. Foi, inclusive, inusitada durante essa prova.

Mas afinal, será que ela não acabou acertando a questão? Pode ser que se esperava outra resposta, porém, no final, faz todo sentido.

