Câmara de Anápolis quer contratar empresa para servir 450 refeições

A Câmara Municipal de Anápolis vai realizar um pregão para contratar uma empresa que ficará responsável em servir 450 refeições na modalidade buffet ou rodízio.

As informações foram publicadas no Diário Oficial do Município (DOM) desta segunda-feira (27). Ainda não há previsão de gastos no documento.

Segundo a Casa, o pedido antevê a necessidade para os próximos 12 meses e será feito apenas de acordo com a demanda e “o pagamento por este serviço também será conforme demanda efetivamente executada.”

O Legislativo explicou ainda que o número previsto é adequada, pois “observa-se que a média mensal de refeições seria em torno de 37 unidades de refeições. Levando-se em conta que desse total mensal, 23 unidades já seriam reservadas aos vereadores. Sendo que as 14 unidades restantes poderiam ser destinas aos demais convidados, assim como para aprovisionamento de situações extraordinárias.”

O pregão será no dia 11 de julho, às 9h, na sala de reunião da Câmara, na sede do Bairro Jundiaí. A licitação será do tipo menor preço por item.

As empresas concorrentes devem ser especializadas em promover almoços em sistema rodízio e/ou buffet livre e terem todo o material necessário em condições estabelecidas pelo edital.