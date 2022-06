Jovem suspeito de matar policial civil aposentado dentro de farmácia pode estar em Joviânia

O principal suspeito do assassinato brutal do policial civil aposentado em uma farmácia em Goiânia, nesta segunda-feira (27), pode estar escondido no município de Joviânia – localizada a 172 km da capital. A informação foi repassada pela TV Anhanguera, mas não confirmada pelo delegado, Rhaniel Almeida, que preferiu manter sigilo sobre os locais de buscas para não atrapalhar as investigações.

A suspeita está relacionada ao núcleo familiar de Felipe Gabriel Jardim Gonçalves, de 26 anos. Ele, que é considerado foragido da polícia, é sobrinho do atual prefeito de Joviânia, Reni Eustáquio Gonçalves. O pai de Felipe Gabriel, Romeu José Gonçalves, também já foi chefe do executivo do município.

Conforme o delegado, Rhaniel Almeida, além da região Metropolitana, equipes trabalham nas buscas pelo foragido em outras duas cidades do interior. “Não vamos revelar para não atrapalhar as investigações”, disse ao JA1.

Por prudência, explica, o nome do jovem também será incluído na lista de foragidos da Interpol. “Como é uma família abastada, vamos tomar essa precaução”, afirmou.

Outro ponto levantado na terça-feira (28) pela defesa do suspeito, de que ele poderia se entregar espontaneamente, foi rebatido pelo delegado. “Até agora não tem nada formalizado”, diz.