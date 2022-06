Whey Protein engorda? Emagrece? Tire suas dúvidas sobre o suplemento

O que é Whey protein?

Whey protein é um suplemento proteico feito a partir da proteína extraída do soro do leite. Ele possui alto valor biológico, ou seja, contém uma quantidade de proteínas que realmente são absorvidas e aproveitadas em funções metabólicas no nosso organismo.

Whey protein engorda?

Whey protein não engorda. O ganho de gordura só acontece quando consumimos mais calorias do que gastamos. Além de não engordar, o whey protein pode contribuir no processo do emagrecimento, uma vez que confere mais saciedade.

Whey protein causa acne?

O whey protein pode agravar o quadro de acne. A pele tende a produzir mais sebo devido a alterações hormonais provocadas pelo consumo do suplemento, condição que favorece o excesso de oleosidade e o aparecimento da acne.

Qual tipo de Whey Protein devo tomar?

Existem três tipos de whey protein, são eles: concentrado, isolado e hidrolisado. Se você pratica atividade física ou é um paciente sem desordens clínicas o whey concentrado é a melhor opção. Se você tem intolerância a lactose é recomendado tomar whey isolado. Já o whey hidrolisado – quebrado em proteínas ainda menores – é indicado para pacientes com doenças autoimunes, pós bariátricos, pessoas com desconforto gastrointestinal ou ainda quando se quer aproveitar da sua rápida absorção em atletas de alto rendimento.

Preciso tomar Whey Protein para ganhar massa magra?

Você não precisa necessariamente suplementar whey protein para o ganho de massa magra. Outras fontes de proteína na quantidade certa cumprem a mesma função. Lácteos, ovos, carnes e leguminosas são algumas opções.

Ana Teixeira é nutricionista, formada pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Especialista em Nutrição Funcional pelo Instituto VP e Nutrição Esportiva e Obesidade pela Universidade de São Paulo (USP). Tem consultório próprio em Anápolis e escreve todas as quartas-feiras no Portal6. Siga-a no Instagram.