Diferentes olhares para o mesmo local, com diferentes sentimentos

Cultura, arte, gastronomia e fé no mesmo ambiente. O público, em geral, poderá conferir essa festa aqui em Anápolis, durante três dias. Começou ontem e encerra neste sábado (02) o Prosa & Canto, que acontece no Espaço Presbiteriano (antigo clube Lírios do Campo) e está tendo cinco shows por noite, com artistas gospel reconhecidos nacionalmente. Todos estão convidados!

O objetivo desse artigo não é apenas divulgar esse belo evento, mas principalmente trazer uma reflexão que pode mudar nossa forma de pensar. Passando pela BR-153, em Anápolis, olho ao lado e vejo o espaço onde tem um pesque-pague e o antigo Clube Lírios do Campo. Ali tive o privilégio de passear, brincar, nadar na piscina de praia, descer nos toboáguas e ir em alguns eventos noturnos na década de 90.

O tempo passou e vimos abandono e sucateamento daquela enorme estrutura. Frustração para quem tinha ali como uma opção de lazer, e sempre que via o local relembrava momentos do passado e o abandono no presente, com sentimento de pesar e tristeza.

Até que fui confrontado com o olhar de uma criança que ao ouvir meu comentário, teve outra visão do mesmo local. Para ela, aquele lugar não estava sucateado e era um parque em construção.

Puxa! Que lição tive!

No ambiente onde nadei, me diverti quando criança, vejo destruído aos meus olhos, mas para outra pessoa está em construção, e hoje é sede de um grande evento, impactando a vida de centenas de pessoas e num futuro próximo, a instalação da Igreja Presbiteriana Central.

Concluo dizendo que, a forma como enxergamos a vida e o que temos à nossa volta, vai determinar os nossos resultados e sentimentos.

É isso.

José Fernandes é médico (ortopedista e legista) e bacharel em direito. Atualmente vereador em Anápolis pelo PSB. Escreve todas às sextas-feiras. Siga-o no Instagram.

As ideias e opiniões expressas no artigo são de exclusiva responsabilidade do autor, não refletindo, necessariamente, as visões do Portal 6.