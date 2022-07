Esta é a melhor maneira de limpar o fundo das panelas e poucas pessoas conhecem

É inevitável: o fundo das panelas ficam impregnadas de sujeira, gordura e queimado. E a única forma de evitar isso é não usá-las.

Bom, e como ninguém vai ficar sem cozinhar, saiba que você não vai mais precisar gastar toda sua força esfregando essa imundice.

Mas antes de irmos ao que interessa e dar a fórmula perfeita para esse problema, veja o porquê isso acontece.

Por que o fundo das panelas é tão sujo?

Já reparou que até os melhores cozinheiros, por um minuto de desatenção acabam colocando todo o alimento a perder?

Nesse instante, a comida queima e cria uma crosta muito feia no fundo da panela. E como se não bastasse em perder a refeição, ainda sobre a sujeira toda pra limpar.

E essa camada grossa de sujeira não se limita apenas ao fundo das panelas, porque ela também pode atingir o fogão e até os talheres.

Afinal, como limpar o fundo das panelas?

Você não precisa andar muito no supermercado para se deparar com uma gama de produtos químicos com propostas milagrosas para limpar suas panelas.

O problema deles é que, por mais que sejam eficientes, acabam pesando um pouco no bolso do consumidor.

Por isso vamos te dar algumas soluções mais baratas e também muito boas!

A primeira delas serve para o caso de suas panelas não estarem tão sujas assim. Desta forma, basta deixar esse fundo queimado e com sujeira grudada de molho com água quente e detergente antes de esfregar e lavar.

O período de molho facilita para que a crosta “amoleça” e desprenda facilmente do fundo da panela.

Mas e se essa técnica não adiantar? Aí é simples, pegue um bicarbonato de sódio e vinagre e voilà!

Veja:

Primeiro, molhe a panela com água quente e polvilhe bicarbonato de sódio no fundo da panela até que toda a superfície esteja bem coberta.

Agora, adicione vinagre em toda a superfície e deixe a mistura de bicarbonato de sódio e vinagre agir por alguns minutos.

Por fim, pegue uma esponja de alumínio e esfregue bem. Vai demorar alguns minutos, mas o resultado é impecável!

Pode testar na sua casa, sua panela vai ficar novinha em folha!

