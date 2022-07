Facebook terá que indenizar Keanu Reeves brasileiro

Conhecido pela semelhança com o ator norte-americano Keanu Reeves, o sósia brasileiro Marcos Jeeves venceu um processo movido contra o Facebook, em 2020, devido à exclusão da conta dele na plataforma.

De acordo com o “astro”, o aplicativo deletou a página dele na rede social sem nenhuma notificação ou justificativa plausível.

Durante a ação, que tramita no 30º Juizado Especial Cível da Ilha do Governador, o homem afirmou que, por inúmeras vezes, tentou entrar em contato com o Facebook, mas não obteve uma solução para o caso.

Sem respostas, o homem decidiu entrar com um processo no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) com o auxílio do advogado Felipe Camargo do Nascimento, natural de Goiás.

Em defesa, a plataforma alegou que ocorreu uma violação no regulamento da rede, mas não conseguiu revelar quais termos foram violados.

Devido à falta de provas, o juiz Victor Conceição Ronton ordenou o Facebook a reativar a conta do usuário na rede, além de ter que pagar uma indenização por danos morais no valor de R$ 5 mil.