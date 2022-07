Homem é abandonado pela família após ser acusado de “guardar o demônio em casa” e não querer mandar embora

Um homem tem sofrido diversos problemas familiares após decidir viver com uma boneca, de 119 anos, que, segundo os parentes, seria ‘endemoniada’.

Miki York mora na Inglaterra e explicou ao The Mirror que recebeu a miniatura em 2016, de uma família desesperada, moradora do Texas (EUA).

“Eu sabia que deveria haver algo errado com ela porque a família não queria vendê-la e até pagou para enviá-la para o Reino Unido. Eles realmente queriam se livrar dela.”, contou Miki.

O problema é que os parentes britânicos começaram a sentir coisas horríveis ao se aproximarem da boneca. Dores no peito e desconforto eram as principais queixas.

O ‘ser’ foi batizado como ‘Janet’ e, segundo Miki, o nome surgiu durante um ritual espírita, quando a palavra foi revelada a ele.

“Eu tive amigos, que estavam perto de Janet, que tiveram que se afastar porque começaram a sentir dores no peito e se sentir mal”, desabafou.

A família já ofereceu dinheiro para que ele desse um fim no objeto, mas o homem explica que não consegue finalizar essa história.

“Quando estou trabalhando com Janet, até me sinto mal. Ela não é muito querida e as pessoas a odeiam”, explica ele, que está exausto de ser julgado por “guardar o demônio em casa”.

