Jovens que namoram e podem ser filhas do mesmo pai revelam o que vão fazer se o DNA der positivo

O casal de jovens completamente parecidas, que tem intrigado a internet com a possibilidade de serem irmãs, já tomou decisão sobre o relacionamento antes mesmo do resultado do teste de DNA.

Carley e Mercedes, que acumulam quase 900 mil seguidores no TikTok, contaram recentemente que aguardam o desfecho do exame sobre a genética delas e a confirmação pode demorar até seis semanas para ser concluída.

No entanto, a dupla declarou que não deixará o relacionamento ‘pausado’ até que saia o teste. As duas continuam juntas e o amor entre elas está cada vez mais forte.

O casal já possui uma grande fama nas redes sociais, inclusive, começaram a carreira na plataforma de conteúdo adulto, OnlyFans, com publicações íntimas da relação.

Posteriormente, as jovens parecidas começaram a compartilhar a rotina do casal no TikTok, onde acumularam vários fãs do namoro, que atualmente as apoiam, independente do resultado.

Relembre o caso

A descoberta sobre a possibilidade de ser irmãs, apesar da enorme semelhança, só aconteceu após dois anos de namoro, quando as mães de Carley e Mercedes começaram a comentar sobre o passado e descobriram um caso em comum.

Elas haviam ficado com um mesmo rapaz, há anos, e tido filhas na mesma época. Somando todos os fatos, a dúvida ficou ainda mais forte.

A decisão mais sensata foi pagar US$ 300 em um exame de DNA para, finalmente, descobrir se há realmente um grau de parentesco entre as namoradas.

