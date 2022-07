Policial militar que atirou em rival depois de briga no show de Henrique e Juliano é denunciado

O policial militar Pedro Henrique Cândido Negreiro foi denunciado pelo Ministério Público (MP) por ter atirado em rival depois do show da dupla sertaneja Henrique e Juliano, no dia 6 de junho, em Goiânia.

Na denúncia, o promotor de Justiça Maurício Gonçalves de Camargo lembrou que a discussão se iniciou por motivo torpe, após a vítima esbarrar sem querer no indiciado e pedir desculpas.

Um homem ainda não identificado, que estava ao lado do policial, desferiu um soco em Francis Junio que para se defender, empurrou o agressor.

Porém, Pedro Henrique se irritou e entrou no meio da confusão, desencadeando uma série de empurrões. Em um determinado momento, o denunciado acabou perdendo o equilíbrio e caiu, foi quando sacou a arma e disparou três tiros contra a vítima.

Além de atingir Francis Junio, os disparos também acertaram a mão da namorada dele, Thaynara Cristinna Figueredo Mesquita.

Agora, a confusão, que começou com esbarrão e quase terminou em morte será analisada, pela Justiça. A defesa do policial militar só poderá se manifestar a respeito do caso quando o exame do corpo de delito da vítima tiver sido concluído.

Pedro Henrique confessou o crime durante interrogatório policial e se encontra detido no Presídio Militar. Ele foi denunciado por tentativa de homicídio e lesão corporal contra Thaynara Cristinna Figueredo Mesquita.