Uma das grandes dificuldades para quem foi diagnosticado com diabetes, é precisar ficar longe dos deliciosos doces. Mas, o que poucos sabem é que alguns podem sim ser consumidos.

Primeiro é io mportante definir que a diabetes consiste em um grupo de doenças que possuem a total falta ou má absorção de insulina, como causa.

A escassez desse hormônio no organismo faz com que o corpo tenha uma dificuldade maior em queimar o açúcar presente no sangue, assim como na transformação deste em outras substâncias importantes.

Por se tratar de um grupo de doenças, cada variante possui características específicas, mas contam com o aumento da concentração de glicose no sangue em comum.

Mesmo sendo necessário o controle da alimentação para regular a diabetes, não é preciso abrir mão completamente dos deliciosos docinhos.

Porém, é preciso atenção, cuidado e controle. Isso porque não são todos os alimentos que são liberados e é preciso estar sempre vigilante com as quantidades de açúcares.

Por isso, separamos algumas opções possíveis para os diabéticos.

6 doces que quem tem diabetes pode comer e não sabe

1. Chocolate amargo

As formiguinhas fãs de um delicioso chocolate podem respirar aliviadas e aproveitar um pedacinho de sobremesa.

Mas, atenção! Não é qualquer um.

Os tablets de chocolate amargo com 60% ou mais, possuem menos quantidade de açúcares e gorduras, o que os tornam menos prejudiciais.

2. Romeu e Julieta

Uma deliciosa sobremesa que pode ser uma ótima opção para matar aquela vontade de comer doce é o Romeu e Julieta, ou, queijo com goiabada.

Existem no mercado opções da saborosa goiabada sem adição de açúcar, apenas com o docinho da própria fruta.

Com essa opção zero, é só aproveitar o sabor.

3. Picolé de fruta

Está com calor? Um picolé adoçado apenas com a própria fruta pode ser uma delícia refrescante para o seu cardápio.

4. Bolo

Lanche da tarde combina com um apetitoso bolo e quando feito da forma correta, é uma opção ideal para os diabéticos.

Dê preferência para as receitinhas que levam aveia, nada de açúcar e geleia natural de frutas.

Além de ficar uma delícia, o bolo ainda será zero açúcares e mais saudável.

5. Mousse de cacau

Poucas pessoas sabem, mas é possível fazer um delicioso mousse de cacau sem açúcar e usando abacate.

Para isto, basta usar 5 colheres de sopa da fruta madura, 5 colheres de chá de cacau em pó, 4 colheres de chá de adoçante em pó, uma colher de chá de chia.

Depois, basta triturar todos os ingredientes, distribuir em potinhos e colocar na geladeira.

6. Creme de chocolate

Com cacau em pó 100%, maisena, adoçante e leite desnatado, é possível fazer um delicioso creme de chocolate que os diabéticos podem comer.

Diversas receitas podem ser encontradas na Internet e o creme ainda pode ser usado como cobertura para um bolo, por exemplo.

Aviso. Este texto é de caráter meramente informativo e não tem a intenção de fornecer diagnósticos nem soluções para problemas médicos ou psicológicos. Em caso de dúvida, consulte um especialista antes de começar qualquer tipo de tratamento.

