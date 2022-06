Estudos, trabalho, família. Diversas podem ser as causas para aquele incômodo cansaço diário que geralmente chega tirando todas as energias. Porém, o que muitos não sabem é que alguns alimentos podem servir como uma dose de combustível para lidar com estes dias.

Ah, e essa sensação exaustiva não aparece apenas quando a semana já está no final. Em alguns casos, ela surge logo no início e faz parecer que está tudo perdido.

Por isso, os poderosos alimentos podem ser vistos como um verdadeiro salvador, por permitir um gás extra para seguir sem maiores preocupações.

Inclusive, podem até mesmo apresentar melhora no humor e garantir mais energia, sendo um grande aliado para quem precisa praticar atividades físicas.

Está precisando lidar com o cansaço? Então confira a lista que separamos para ajudar com isso!

6 alimentos que podem ser combustível para quem precisa lidar com o cansaço diário

1. Abacate

Por mais que muitos tenham um pé atrás com o abacate devido aos altos índices calóricos que possui, ele é uma excelente fonte de energia.

Isso porque ele é rico em gorduras saudáveis que incluem os ácidos graxos, como os ômegas 3 e 6, que contribuem para a redução do colesterol ruim.

Com isso, o fluxo de sangue que vai para o cérebro aumenta e consequentemente, diminui a sensação de cansaço.

2. Chá verde

Poucos sabem, mas o chá verde é uma fonte natural de cafeína e por conta da ação termogênica desta substância, acaba proporcionando uma maior disposição e energia.

Além disso, o saboroso cházinho conta com triptofano, um aminoácido que quando liberado no organismo aumenta a serotonina e dopamina, melhorando assim o humor e bem-estar.

3. Açaí

Amado por muitos, o açaí é considerado uma ótima fonte de energia e costuma ser utilizado até mesmo como pré-treino.

Isso porque ele é rico em carboidratos e gorduras insaturadas que ajudam a controlar o colesterol, a pressão arterial e o melhor, liberam um “combustível” extra para o corpo, diminuindo o cansaço.

4. Chocolate

Difícil encontrar alguém que não ame um delicioso chocolate e agora com essa informação, até os que não são muito fãs vão passar a gostar.

O chocolate amargo possui cafeína e é uma rica fonte de antioxidantes, contribuindo para manter o corpo em estado de alerta e assim garantindo maior disposição e energia.

5. Maça

Por se tratar de um alimento rico em frutose, açúcar presente nas frutas, a maça contribui com a disposição do corpo.

Isso porque os açúcares são as principais fontes de energia para o organismo.

6. Aveia

Assim como outros grãos integrais, a aveia fornece uma série de carboidratos saudáveis que permitem uma quebra lenta pelo corpo e com isso, mais tempo de energia.

Assim, o organismo consegue ficar abastecido durante boa parte do dia e as chances daquele cansaço irritante são reduzidas.

Aviso: Este texto é de caráter meramente informativo e não tem a intenção de fornecer diagnósticos nem soluções para problemas médicos ou psicológicos. Em caso de dúvida, consulte um especialista antes de começar qualquer tipo de tratamento.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!