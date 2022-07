Conheça a jovem de Anápolis que vai representar Goiás em concurso de beleza nacional

Modelo profissional desde os 14 anos, Verônica Abreu, de 21, será a representante de Goiás no concurso Miss Brasil Mundo.

O evento que irá reunir algumas das mulheres mais bonitas do país, está previsto para acontecer no dia 04 de agosto, em Brasília.

A jovem conta que desde criança sempre foi desinibida e já chegou até participar de desfiles de moda para uma marca infantil famosa na cidade.

Mesmo tendo experiências anteriores, o trabalho de modelo só se tornou sério aos 14 anos, quando Verônica ganhou o primeiro concurso de beleza como ‘Miss CEPMG’ do Colégio Militar Dr. Cézar Toledo, localizado no Jardim Alexandrina, em Anápolis. Depois disso, ela ingressou em uma agência e decidiu seguir carreira.

Em 2018, ela concorreu ao Miss Anápolis e alcançou o 4º lugar. Atualmente, a jovem é representante de Goiás, pela cidade de Formosa.

“Não desisti e voltei aos concursos em 2021, como representante de Formosa no Miss Goiás Mundo 2021/2022, graças à Deus conquistei esse tão sonhado título”, relatou.

Amor pelo pedal

Verônica é apaixonada por ciclismo, juntamente com a família, por isso, no início de 2021 eles formaram com amigos, um grupo de adultos para pedalar.

Foi a partir desses encontros que surgiu a ideia do projeto Anjinhos do Cerrado, que tem como objetivo tirar as crianças da tecnologia e promover uma infância mais saudável.

“Nós começamos a ver a necessidade de fazer um grupo de ciclismo infantil também, para atender as crianças do nosso grupo adulto. A necessidade surgiu mais ainda quando a gente estava em uma confraternização e um pai disse que precisava voltar em casa para pegar o celular, porque a criança não parava de chorar”, disse.

O projeto social, que completar 01 ano, atende crianças de 02 a 14 anos. A reunião com os pequenos acontece toda segunda-feira no Kartódromo de Anápolis, com ciclismo, brincadeiras pedagógicas e piquenique.

Além dos encontros semanais, uma vez ao mês acontece o evento chamado “Voo dos anjinhos”, que é quando as crianças se reúnem na natureza para fazer um percurso de bicicleta. Na ocasião, são arrecadados alimentos para famílias em vulnerabilidade social.