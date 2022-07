Rihanna faz 1ª aparição pública após o nascimento do filho

Rihanna, 34, fez sua primeira aparição pública pouco mais de um mês depois do nascimento do filho. Ela foi prestigiar o show namorado, o rapper A$AP Rocky, 33, no Wireless Festival, no Crystal Palace Park, em Londres, na sexta-feira (1º).

A cantora apareceu no local com um cabelo longo e liso e usando jaqueta puffer Prada com detalhes de penas saindo dos pulsos e do capuz, legging preta e um colar de prata grosso. Segundo a People, desde o nascimento do filho a cantora tem descansado muito em sua casa, em Los Angeles, Estados Unidos.

Rihanna também esteve em uma barbearia em Londres com A$AP Rocky, causando aglomeração. Enquanto o namorado cortava o cabelo, a cantora se divertia fazendo vídeos dos fãs espiando pelas portas do estabelecimento comercial. Depois, ela compartilhou os vídeos no stories do Instagram.

Rihanna e o pai do seu filho, $AP Rocky, namoram há cerca de dois anos. A cantora anunciou a gravidez do primeiro filho com uma sessão de fotos no início de fevereiro, com ela vestindo uma jaqueta rosa choque e joias na barriga. O bebê nasceu em maio.

Dias após o nascimento do filho, rapper falou à revista Dazed sobre como quer criar o filho. Ele disse que sempre vai lembrar seus filhos para nunca perderem a imaginação mesmo após se tornar adulto. “Espero criar meus filhos com a mente aberta. Para que eles não sejam pessoas que discriminam. E eu não estou tentando descrever um santo, mas realisticamente, eu só quero uma criança legal com pais legais”, completou.