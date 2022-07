Vendido em Goiânia, vinho que homenageia Bolsonaro some das prateleiras

Para além das urnas, a corrida eleitoral entre os candidatos Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) destravou uma nova etapa em Goiânia.

Divergindo dos usuais itens como toalhas, bonés e camisetas, um outro produto tem chamado atenção. Batizado de “Il Mito”, o um vinho em homenagem a Bolsonaro está sendo comercializado em algumas adegas da capital por R$ 189.

Josiel Sousa, gerente da Casa Boi Verde, localizada na Rua T-38, no Setor Bueno, conta que a venda do vinho no estabelecimento é recente, mas que já trouxe resultados surpreendentes. Em apenas uma semana, 75% do estoque foi vendido na loja.

“Eu fiz o pedido em maio e a saída dele tá boa. Encomendei 12 unidades para venda e, agora, só estou tendo três para vender”, diz.

Mesmo com o sucesso, o profissional afirma que está avaliando a compra de mais garrafas devido aos comentários recebidos por parte da clientela.

Segundo ele, o produto tem incomodado alguns frequentadores que são contra Bolsonaro e não aceitam a venda no local.

“É uma coisa que pode gerar problemas. Quando a gente toma um partido de algum político, tem gente que não gosta. Já teve um cliente que veio aqui e falou que não iria voltar mais por conta da garrafa”, explicou.

O “Il Mito” é distribuído pela empresa Pacific Catering, original da cidade de Macaé, no Rio de Janeiro. A chegada a Goiânia movimentou internautas. Veja:

Acabei de achar em Goiânia. Existe mesmo kkkkk pic.twitter.com/yl2KTDSZTN — Bruno (@colt04040404) July 1, 2022

Não acredito não 🤭

Pensei que era brincadeira da turma.

🤣🤣🤣🤣🤣 https://t.co/Fzyi5Tt0ir — Lilian Maria (@Lilianmcoa22) July 1, 2022