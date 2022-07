Luto de Ronaldo Caiado deve fazer opositores abaixarem tom na fase final da pré-campanha

A morte precoce de Ronaldo Caiado Filho, fruto do casamento entre o governador Ronaldo Caiado (UB) e a professora petista Thelma Gomes, esfriou, por enquanto, o clima de oposição dos adversários do projeto de reeleição do mandatário goiano.

Isso comprova que, em meio às pretensões políticas dos adversários, o respeito está sendo usado como regra de civilidade entre todos eles.

A seção Rápidas ouviu interlocutores do Palácio Pedro Ludovico e também das campanhas dos querem chegar ao posto máximo da administração estadual.

A avaliação predominante entre eles é de que, inicialmente, vai ser difícil para Ronaldo Caiado manter com a mesma energia a agenda de pré-campanha na capital e interior.

Vale lembrar que desde a última quinta-feira (1º), por causa da legislação eleitoral, o governador já não podia mais inaugurar obras.

Gesto nobre

Ao longo de domingo (03), Caiado recebeu mensagens de solidariedade de adversários políticos, como o ex-governador Marconi Perillo e o ex-prefeito de Aparecida.

Gustavo Mendanha, inclusive, cancelou por completo os compromissos do dia em respeito ao luto da família Caiado.

O gesto do pré-candidato do Patriota também foi bem visto pelo Palácio Pedro Ludovico.

Luto decretado

O presidente da Alego e pré-candidato ao Senado, Lissauer Vieira (PSD), decretou luto oficial de três dias no âmbito daquele Poder. Sessões e eventos culturais da Casa também foram cancelados.

Sabatina

Voltando a falar sobre Gustavo Mendanha, o ex-prefeito de Aparecida participa, a partir das 14h30 desta segunda-feira (04), da sabatina que o Portal 6 está fazendo com pré-candidatos ao Senado e Governo de Goiás.

A entrevista é transmitida ao vivo no YouTube e redes sociais.

Merece prêmio

Apresentado por Lucas Tavares, e editado por Danilo Boaventura e Elvis Diovany, o Portal 6 lançou o 1° episódio do podcast “Governadores de Goiás”.

O 1° episódio é de arrepiar. Relembra discursos e entrevistas históricas de ex-governadores.

Com isso, até o domingo das eleições, no dia 02 de outubro, o podcast vai contar a história de personalidades como Iris Rezende, Henrique Santillo, Maguito Vilela, Marconi Perillo, Alcides Rodrigues e, claro, Ronaldo Caiado.

Nota Dez

Para o Ministério Público do Estado de Goiás (MPGO), que denunciou os vereadores Cabo Senna (Patriota), Sargento Novandir (Avante), Gabriela Rodart (DC) e Thiago Guiotti (Avante) pelos ataques dos parlamentares contra a população LGBTQIA+.

Nota Zero

Para a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia pela ausência de diálogo com servidores e incapacidade de resolver a falta de medicamentos nas unidades de saúde.