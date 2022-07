Fazer tatuagem por si só já é um ato de ousadia, o problema é que existem pessoas que levam esse conceito a sério demais e acabam colocando o pobre tatuador para fazer uns registros em partes do corpo que poucos têm coragem.

E não, não estamos nos referindo a regiões íntimas, acredite, pode piorar um pouquinho! Veja.

6 tatuagens em partes do corpo que poucos têm coragem de fazer:

1. Axilas

É muito comum vermos pessoas tatuando os braços e antebraços, mas pessoas cravando imagens nas axilas, é algo muito inusitado.

Para os corajosos, já se preparem: a região dói muito para tatuar!

2. Pálpebras

Tatuar o rosto é uma baita ousadia, não é mesmo?

Mas tatuar as pálpebras, além de ser bem diferente, é também um ato de coragem, porque qualquer passo em falso, pode causar sequelas para o resto da vida.

3. Olho

Se você achou arriscado tatuar as pálpebras, imagina fazer isso nos olhos!

Esse tipo de tatuagem causa a sensação de poeira nos olhos, pode deixar a visão embaçada, dor de cabeça e sensibilidade à luz.

No entanto, mesmo com as ressalvas, muita gente anda tatuando por aí.

4. Céu da boca

Já imaginou a cena de um tatuador tatuando o céu da boca de alguém?

Além de ser uma cena bizarra, ela deve dar um baita trabalho para o profissional e deve ser muito dolorida para o dono da pele.

5. Língua

E as bizarrices não param por aí. Há alguns corajosos (ou malucos) que topam tatuar também a língua!

Infelizmente, esse tipo de tatuagem não dura muito tempo. Por conta da espessa camada das papilas gustativas que revestem a parte superior da língua, a fixação não é feita completamente.

6. Lábios

Por último, recentemente a cantora Priscilla Alcântara surpreendeu a internet ao fazer uma tatuagem em seus lábios.

Essa estranha tatuagem está caindo no gosto do povo, mas ela também não dura muito tempo.

Os lábios não absorvem permanentemente a tinta da tatuagem, pois as células da mucosa se renovam com muita facilidade.

