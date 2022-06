Enquanto algumas pessoas escolhem gigantescas tatuagens, há quem prefere as tatuagens com frases pequenas, minimalistas e mais delicadas.

E, por mais que não chamem tanta atenção, esses modelos de tattoos podem possuir um significado muito forte. Veja!

6 tatuagens com frases que carregam um significado especial:

1. Saudade é o amor que fica

Nada como fazer um registro na pele como uma homenagem para alguém que amamos e que deixou muita saudade.

Esse tipo de tatuagem é comumente feita como uma lembrança a quem já se foi. Certamente ela possui um significado muito especial.

2. Guiada por Deus

Para muitas pessoas religiosas e devotas, Deus é o único caminho para a verdade, bençãos e realizações.

Por isso, essa pequena frase simboliza muito, já que quer dizer que aquela pessoa está ao lado de Deus e que Ele a guia.

3. Seja forte e corajoso

Essa frase é bastante conhecida pelo mundo afora, porque foi tirada de uma trecho da bíblia, mais precisamente em Josué 1:9.

Por mais que ela tenha saído de um contexto religioso, essa frase é muito marcante e serve como um mantra, para o dono da pele não desistir e não perder a bravura.

4. Mas que seja infinito enquanto dure

“Mas que seja infinito enquanto dure” saiu de um soneto de Vinicius de Moraes. Nele, o autor utiliza uma metáfora para se referir ao amor, indicando que é uma chama, e uma chama não dura para sempre: tem um princípio e um fim.

Assim, fica expresso o desejo do poeta de aproveitar ao máximo o amor, enquanto ele existir. Logo, não há um significado mais especial do que isso para uma tatuagem!

5. Seja seu próprio sol

O Sol, dentro do nosso sistema solar, é a maior e mais poderosa estrela, em que todas as vidas e não-vidas da nossa via láctea dependem dele e toda sua energia.

Por isso, essa frase é tão impactante, já que diz para você ser o seu próprio sol e direção.

6. O que busquei e não encontrei, me tornei

Por último, temos essa frase com um baita significado especial. Não se sabe ao certo quem é o seu autor, mas o que se sabe é que é uma grande lição de vida em poucas palavras.

Afinal, ela representa uma superação e forma de aprender com os erros.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!