Colônia de férias em Goiânia abre 160 vagas para pessoas entre 10 e 25 anos

A colônia de férias do Centro de Referência da Juventude (CRJ) está oferecendo 160 vagas gratuitas para quem deseja aproveitar o tempo livre no mês de julho, em Goiânia. Podem participar da programação, jovens de 10 a 25 anos.

Dentro do evento, que vai acontecer entre os dias 11 e 30, terá oficinas para todos os gostos, como aulas de violão, danças urbanas, capoeira, percussão, grafite, entre outras.

As inscrições devem ser feitas pelo telefone (62) 3932-3905. Os interessados devem se apressar, pois as matrículas serão encerradas assim que o número total de vagas forem preenchidos.

Após a ligação, também será necessário comparecer pessoalmente na sede da instituição com a cópia do RG do aluno e dos responsáveis e um comprovante de residência.

O CRJ fica localizado na Avenida Independência, no Setor Morais, da capital. O programa, que é focado em ações socioeducativas e culturais, fica de portas abertas das 08h às 19h30.