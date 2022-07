O Flamengo entra em campo nesta quarta-feira (06) a partir das 21h30, em busca de uma vaga nas quartas de finais da Libertadores da América 2022. Confira onde assistir Flamengo x Tolima ao vivo pela Libertadores.

Com expectativa de mais de 50 mil pessoas no Maracanã, o time brasileiro precisa apenas de um empate para avançar na competição.

A primeira partida foi vencida pelo time carioca pelo placar de 1×0. O gol foi marcado por Andreas Pereira.

A equipe do técnico Dorival Júnior, que ainda busca afirmação na temporada, tenta superar hoje, um dos grandes desafios para o mês de Julho. Além da decisão desta noite, o clube ainda conta com a partida das oitavas da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro e uma sequência importante de jogos do Brasileirão.

Reforços

Para a partida mais importante do ano, o treinador rubro-negro terá o reforço de alguns jogadores que estiveram fora nos últimos jogos. João Gomes e Rodrigo Caio devem pintar entre os relacionados. Além deles, Willian Arão, Fabrício Bruno, Matheus França e Diego Alves também ficam a disposição, após estarem recuperados da Covid-19.

Com isso, o time do Flamengo que vai a campo deve ser: Santos, Rodinei, Rodrigo Caio, David Luiz e Ayrton Lucas; João Gomes, Thiago Maia e Everton Ribeiro; Arrascaeta, Pedro e Gabigol.

ESPN

Onde assistir Flamengo x Tolima ao vivo pela Libertadores? A partida desta quarta-feira (06) terá transmissão exclusiva da ESPN com narração de Paulo Andrade. Os comentaristas serão Zinho e Leonardo Bertozzi.

Tolima

Do outro lado, o Tolima deve vir com tudo para tentar reverter a vantagem rubro-negra, obtida na Colômbia. O possível retorno de Daniel Cataño anima os torcedores colombianos. O polêmico jogador não participou da primeira partida e pode pintar na escalação de logo mais.

A equipe do técnico Hernán Torres deve entrar em campo com William Cuesta, Riascos, Quiñónes, Moya e Hernández; Ureña, Rovira, Luis Miranda, Raziel Garcia (Daniel Cataño) e Lucumi; Juan Caicedo.

Arbitragem

Árbitro: Mario Diaz de Vivar (Paraguai)

Assistentes: Milciades Saldivar (Paraguai) e Roberto Canete (Paraguai)