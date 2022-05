Um dos clubes mais importantes e vitoriosos do Brasil, o Flamengo possui uma longa história construída em 126 anos de existência. Nesse meio tempo o clube acumulou diversas curiosidades.

6 curiosidades sobre o Flamengo que todo torcedor precisa conhecer

1. Dissidência no rival criou o futebol no Flamengo

Fundado em 1895, o Flamengo nem sempre foi um clube de futebol. A princípio, a equipe surgiu como um time de remo. Por isso o nome ‘Clube de Regatas Flamengo’.

Após 16 anos, em 1911, em virtude de jogadores do Fluminense se revoltarem com a diretoria, atletas do rival criaram o primeiro esquadrão de futebol da agremiação. A estreia na modalidade ocorreu em 1912.

2. Equipe possui dois hinos

Os versos mais conhecidos pela torcida são “Uma vez Flamengo, sempre Flamengo”. Ele foi composto por Lamartine Babo, em 1945, e adotado oficialmente em 1950.

No primeiro hino da história do rubro-negro, o trecho que abre a composição é “Flamengo, Flamengo, tua glória é lutar”. A música foi composta por Paulo Magalhães.

3. Rubro negro possui o 3º e o 5º maior público da história do futebol

Os cinco maiores públicos da história do futebol mundial foram registrados no Maracanã. Entre eles, estão dois jogos envolvendo o clube.

Em um desses jogos, Fluminense e Flamengo registraram o terceiro maior público da história. No total, 194.603 pessoas assistiram ao empate em 0x0 no Fla-Flu, em 15 de dezembro de 1963.

Da mesma forma, outro clássico onde estava envolvido também teve grande público. Em 04 de abril de 1976, o time venceu o Vasco por 3×1.

4. Mascote

Atualmente abraçado pelo torcedor, o urubu surgiu com o intuito de provocação por parte das torcidas rivais por conta do grande número de torcedores negros que a equipe possuía.

Entretanto, em um clássico contra o Botafogo em 1969, um grupo de amigos resolveram soltar a ave no Maracanã. O animal sobrevoou as arquibancadas e pousou no gramado do estádio. Naquele dia, o Flamengo venceu e, como resultado, a torcida adotou o mascote.

5. As primeiras cores eram outras

Antes do tradicional vermelho e preto, o clube foi fundado com as cores azul e amarelo. Entretanto, elas foram trocadas pois desbotavam com facilidade por conta do sol e do suor.

A fim de homenagear as origens do clube, o Flamengo lançou um terceiro uniforme com listras azuis e amarelas em 2010. No entanto, a novidade dividiu opiniões.

6. Esportes Olímpicos

O Flamengo não possui uma equipe forte apenas no futebol. Com a finalidade de ter esquadrões competitivos em várias modalidades, o time também investe nos esportes olímpicos.

Por exemplo, no basquete, são cinco títulos a nível continental e mundial. Além disso, é o maior campeão do Novo Basquete Brasil (NBB), com 07 títulos conquistados.

Campeã olímpica, a ginasta Rebeca Andrade é atleta do clube. Outro medalhista de ouro que está no rubro negro é o canoísta Isaquias Queiroz.

