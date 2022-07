A maioria das pessoas não fazem a menor ideia, mas diversas profissões consideradas como “comuns” podem dar um bom dinheiro para o profissional.

Atualmente, por mais que o diploma de nível superior ainda seja considerado como um importante diferencial, não é mais a garantia dos melhores salários.

Inclusive, algumas áreas que exigem apenas formação de nível técnico possuem destaque no mercado de trabalho e pagam bem para os funcionários que nelas atuam.

Quer conhecer as profissões com bom salário? Então, confira a lista que separamos.

6 profissões comuns que dão bom dinheiro e a maioria das pessoas nem imaginam

1. Técnico de Informática

Anteriormente comentamos a respeito das profissões de nível técnico que pagam bem. Pois saiba que Técnico de Informática é uma destas!

Com diploma em um curso técnico de informática, o trabalhador consegue faturar mais de R$ 4.550 por mês dependendo da empresa em que atua.

Dentre as responsabilidades do profissional estão o acabamento, montagem e a manutenção de aparelhos eletrônicos.

2. Cerimonialista

Considerado como realizador de sonhos, o teto salarial do cerimonialista está em mais de R$ 6.000 por mês no Brasil.

Em grandes cidades como o Distrito Federal, o profissional da área é ainda mais requisitado e valorizado pelos contratantes.

O cerimonialista é o grande responsável por cuidar dos detalhes dos eventos e garantir o bom andamento de tudo, sendo até mesmo chamado de anjo pelas noivas.

3. Corretor de imóveis

Para se ter uma ideia, o corretor de imóveis pode conseguir tanto sucesso profissionalmente que existe até uma série na Netflix dedicada a esses profissionais, denominada como Sunset – Milha de Ouro.

No Brasil, a média salarial para a área pode ultrapassar R$ 6.220 e em alguns casos, o próprio corretor é quem faz o seu lucro.

Isso porque normalmente, o profissional ganha uma comissão pelo imóvel vendido e quanto mais vendas e maior o valor da residência, maior o dinheiro recebido.

4. Cozinheiro

Essencial para restaurantes, buffets e outras áreas, o cozinheiro possui a média salarial de R$ 2.350, mas pode ganhar muito mais dependendo do local em que for atuar.

Outro diferencial para o profissional é o nível de profissionalização e a experiência anterior no ramo alimentício.

5. Administrador

Com a possibilidade de atuar nos mais diversos setores econômicos, o administrador possui uma grande vantagem no mercado de trabalho.

O profissional da área ainda pode subir de níveis conforme a experiência, o que permite melhorar ainda mais os salários recebidos.

Por exemplo, a média para o administrador é de R$ 2,3 mil. Quando se torna um supervisor administrativo o salário médio passa para R$ 4,9 mil e por fim, o diretor financeiro consegue ultrapassar os R$ 30 mil.

6. Gerente de Atendimento

Por último, mas não menos importante, gerente de atendimento é outra profissão que possibilita um bom dinheiro para o trabalhador da área.

Responsável por cuidar do atendimento ao cliente e otimizar procedimentos e recursos com o objetivo de melhorar a empresa em que atua, a média salarial do profissional no país está em R$ 5.206.

