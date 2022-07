Após dois anos, festival que homenageia a cultura japonesa volta a ser realizado em Goiânia

Após dois anos de pausa por conta da pandemia, o festival Bon Odori volta a ser realizado, em Goiânia. A 20º edição do evento, que celebra a cultura japonesa, acontece entre os 26 e 27 de agosto.

A festividade reúne música, dança, culinária e artes e já virou tradição no calendário goianiense. Neste ano, a comemoração deve receber cerca de 8 mil pessoas.

Um dos grandes convidados que estarão presentes será o apresentador e dançarino paulista, Yudi Tamashiro. Além disso, a cantora Karen Ito também irá participar do evento.

Com “Resiliência” como tema, a celebração vai acontecer no Clube Kaikan, que fica localizado na Vila Atalaia, setor próximo ao Campus Samambaia, da Universidade Federal de Goiás. Os interessados já podem comprar os ingressos através do site Bilheteria Digital.

O Bon Odori é realizado pela Associação Nipo-Brasileira de Goiás (ANBG Kaiakan) em parceria com a Embaixada do Japão no Brasil e Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social.