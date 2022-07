Ranking de cidades com gasolina comum mais barata em Goiás

Diante da redução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) nos combustíveis, motoristas goianos já encontram gasolina mais em conta nas bombas do estado.

Dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) revelam, porém, que algumas cidades se destacam mais do que outras neste cenário.

Segundo o órgão regulador, o valor médio do litro do combustível em Goiás é de R$ 7,13. Em relação a semana anterior, foi observada uma queda de R$ 0,34.

Aparecida de Goiânia segue liderando o valor mais barato comercializado em Goiás, por R$ 6,36 o litro.

Luziânia e Morrinhos aparecem na sequência como as cidades que vendem o produto mais barato, com valores de R$ 6,88 e R$ 6,97, respectivamente. Os dois apresentam, ainda, o menor desvio padrão de preço, com diferença de R$ 0,01 entre os estabelecimentos.

Por outro lado, Águas Lindas de Goiás, com gasolina a R$ 7,91, Goiatuba, a R$ 7,66, e Mineiros, a R$ 7,65, possuem os litros mais caros da gasolina em Goiás.

Na capital, a média foi de R$ 7,00 – a quarta menor do estado. Já Anápolis, que chegou a ficar no topo do ranking no mês passado, ocupa o 8º lugar com preço a R$ 7,20.

A pesquisa, realizada semanalmente, colheu informações em 204 postos goianos do dia 26 de junho a 2 de julho.

Confira a lista completa:

Aparecida de Goiânia – R$ 6,36

Luziânia – R$ 6,88

Morrinhos – R$ 6,97

Goiânia – R$ 7,00

Itumbiara – R$ 7,04

Trindade – R$ 7,16

Formosa – R$ 7,17

Anápolis – R$ 7,20

Valparaiso de Goiás – R$ 7,29

Rio Verde – R$ 7,36

Catalão – R$ 7,41

Caldas Novas – R$ 7,42

Jatai – R$ 7,51

Mineiros – R$ 7,65

Goiatuba – R$ 7,66

Aguas Lindas de Goiás – R$ 7,91