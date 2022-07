Vídeo mostra caminhão que carregava gás de cozinha tomado pelo fogo na GO-080, em Nerópolis

Um caminhão foi tomado por fogo no início da noite desta quinta-feira (07). O incêndio aconteceu na GO-080, na zona rural de Nerópolis, município da região Metropolitana de Goiânia.

O Portal 6 apurou que o veículo transportava gás de cozinha, que é considerado como carga perigosa.

A equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local para conter as chamas e diminuir o risco de eventos secundários.

As possíveis causas do acidente ainda não foram divulgadas, também não há informações sobre vítimas.

Mais informações a qualquer momento.