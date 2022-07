Vídeo mostra jovem em alta velocidade antes de sofrer acidente fatal no Centro de Anápolis

O Portal 6 teve acesso a câmeras de monitoramento que mostram o momento em que Taynara Gonçalves, que morreu na madrugada desta sexta-feira (08), após colidir contra um poste, passa em alta velocidade na Avenida Senador José Lourenço Dias, no Centro de Anápolis.

A condutora estava com Emilly Cristine, de 22 anos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado no local, mas só pôde constatar o óbito da motorista. A outra ocupante do veículo foi encaminhada ao Hospital Estadual de Urgências de Anápolis (HEANA).

Segundo a Polícia Militar (PM), Emilly foi encontrada com sinais de embriaguez e alegou não saber onde estava. Enquanto que no bolso de Taynara foi encontrada uma garrafa de cerveja.

No momento do acidente ambas não portavam documentos, mas posteriormente foram identificadas.

A apuração do acidente ficará sob a responsabilidade da Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT).

Confira o momento em que a moto passa em alta velocidade: