Padre e freira se apaixonam e deixam a igreja para viverem uma história do amor

Um padre e uma freira chocaram milhares de pessoas ao abandonar as vestimentas religiosas e irem se aventurar em uma história de amor.

Daniel Genovesi, que se tornou chefe religioso aos 26 anos, se apaixonou por Mercedes Tarragona, que havia entrado para o convento ainda criança, sendo oficialmente freira aos 23.

À época, ambos viviam em um povoado na Província de Santa Fé, na Argentina, e começaram a se aproximar. De imediato, o casal sentiu algo muito forte, como se estivessem predestinados a viver juntos.

Como Daniel e Mercedes nunca haviam se relacionado com ninguém anteriormente, foi muito complicado para os dois entenderem o que era aquele sentimento.

Para Mercedes, ela vivia em uma bolha e o parceiro chegou para resgatá-la. “Ele abriu as janelas para mim (…) havia muita luz lá fora, muita coisa bonita”, disse ao jornal colombiano El Tiempo.

“Foi simplesmente tomar a decisão de embarcar em um caminho juntos”, comentou Daniel. “Mercedes deixou o mundo dela para vir para o meu, e quando não pude continuar vivendo no meu mundo, optei por deixá-lo, para começar um juntos”.

Então embarcaram, de fato, na relação e tiveram duas filhas no casamento. Além disso, a dupla abandonou o catolicismo e se tornaram adeptos do anglicanismo.

Nesta religião, Daniel e Mercedes permanecem como líderes, ensinando sobre o amor e propagando os ensinamentos e dogmas.

O ex-padre, atualmente, está com 57 anos, e a parceira, com 53. Juntos, eles vivem em Punta del Este, no Uruguai, orientando diversos fiéis e aumentando o amor que sentem um pelo outro.

Inclusive, a história deles fará parte de um livro e ainda há planejamento para uma minissérie, produzido por uma produtora audiovisual dos Estados Unidos.