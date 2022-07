Prefeitura de Anápolis prorroga prazo para inscrições do Bolsa Atleta de até R$ 500

A Prefeitura de Anápolis anunciou a prorrogação do prazo para os anapolinos interessados em participar do programa Bolsa Atleta.

Com a mudança, os esportistas que ainda não estão concorrendo ao recurso terão até o dia 10 de julho para preencher o formulário de inscrição.

O projeto tem como objetivo conceder auxílios financeiros para atletas que tenham obtido bons resultados em competições nacionais e internacionais.

“Ampliamos o prazo das inscrições para aproveitarmos ao máximo a adesão ao programa”, explica o diretor de Esporte, Eduardo Junqueira, que também informa o telefone 3902-1197 para quem tiver dúvidas. O atendimento é de segunda a sexta-feira, em horário comercial.

Ao todo, serão ofertadas 12 bolsas para cada uma das 25 modalidades, entre elas: futebol, judô, natação, basquete, capoeira, karatê e handebol. O benefício vale por seis meses, com depósito mensal.

As oportunidades serão divididas de acordo com a idade dos participantes. Para esportistas de 08 a 12 anos, o repasse será de R$ 250.

Já para os candidatos de 13 a 17 anos, o valor é de R$ 400.

Para os atletas com faixa etária igual ou superior a 18 anos, o valor é de R$ 550 e, para recebe-lo, o concorrente precisa estar no ranking dos 20 melhores do estado.

Atletas com idade entre 13 e 17 anos que também tenham performance de destaque entre os 20 melhores poderão concorrer à categoria de rendimento.

Mais informações a respeito da participação no programa, estão disponíveis no edital.