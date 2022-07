Independente da idade, todo apaixonado almeja receber gestos que demonstrem o carinho da pessoa amada. E a principal forma de mostrar isso atualmente, é por meio de mensagens no WhatsApp. Por isso, veja os tipos de mensagens no WhatsApp que todo mundo apaixonado tem vontade de receber.

6 tipos de mensagens no WhatsApp que todo mundo apaixonado tem vontade de receber

1. Acordei pensando em você

Não há nada melhor do que acordar de manhã e ler este tipo de mensagem. Saber que você foi um dos primeiros pensamentos da pessoa amada é, sem dúvida, uma das melhores formas de animar o dia.

Afinal, é por meio dessa frase que podemos perceber se há, de fato, um sentimento recíproco por parte da outra pessoa.

2.Sonhei com você

Imagine acordar e saber que a pessoa pela qual é apaixonada pensou tanto em ti ao ponto de você estar entre os sonhos dela.

Ao dizer isso, a pessoa pode estar confessando, de forma implícita, que você não sai da mente dela.

3. Sinto sua falta

Quando se está apaixonado, não há nada melhor do que receber uma mensagem do crush no WhatsApp afirmando que está sentindo sua falta.

Além de nos sentirmos amados e lembrados, essa frase mostra que a pessoa deseja que você esteja presente na vida dela.

4. Vamos sair hoje?

Entre os tipos de mensagens no WhatsApp que os enamorados gostam de receber, um convite para sair é, decerto, uma das preferidas.

Saber que o outro está interessado em te ver, é uma das frases que aquece o coração.

5. Escutei uma música e lembrei de você

Muitas vezes, uma música é capaz de expressar melhor o sentimento existente do que palavras.

Por isso, quando a paixonite enviar mensagens desse tipo, valorize!

6. Gosto da sua companhia

Outra mensagem que todo mundo que é apaixonado gosta de receber é essa. Ler que que o outro gosta da sua companhia é algo que alegra o coração dos apaixonados.

Apesar do clichê, a frase mostra que a pessoa se sente confortável com você e quer que você fique próximo dela.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!