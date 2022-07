Câmara Municipal de Anápolis terá novo concurso público para diversas áreas

A Câmara Municipal de Anápolis realizará um concurso público para seleção de novos servidores ainda neste ano. A oportunidade será para diversas áreas, visto que um levantamento para identificar quais departamentos necessitam de pessoal já está em curso.

Inicialmente, a expectativa é que 20 vagas sejam ofertadas. O processo, que é de conhecimento do Ministério Público (MP), deve ocorrer após o período eleitoral.

O edital para a contratação da instituição que vai aplicar o concurso público será publicado em breve.

A seleção seguirá lei, aprovada em 2021, que acrescentou artigos no Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos servidores da Casa. Com isso, o concurso vem para cumprir as mudanças e equipar os salários e quantidade de servidores comissionados e efetivos.

Além da compensação, em 2022, os vereadores validaram a lei da titulação, que valoriza a formação dos profissionais.

Concursos anteriores

Desde a fundação, a Câmara de Anápolis realizou apenas dois concursos públicos. O primeiro ocorreu há dez anos, em setembro de 2012.

Já o segundo teve cumprimento efetuado em outubro de 2017. A vigência deste processo, prorrogada na atual gestão da Casa, expirou em fevereiro deste ano.

Ao todo, 19 pessoas foi selecionadas na seleção e atualmente prestam serviços ao Poder Legislativo como efetivos.